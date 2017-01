Vereador deve evitar beijinho e gravata de bichinho, diz cartilha

“Na saudação, jamais cumprimentar alguém com a mão mole ou tocando somente nas pontas dos dedos. O aperto de mão deve ser firme, sem ser agressivo ou exagerado, com três sacudidas compassadas”, orienta o “manual de etiqueta profissional” distribuído aos vereadores da Câmara de São Bernardo do Campo pelo seu novo presidente, Pery Cartola (PSDB).

Ainda em relação ao que fazer na hora de cumprimentar, a orientação é que os parlamentares não deem beijinhos e nem tapinhas nas costas, “a menos que haja grande intimidade entre essas pessoas e que a ocasião permita esse tipo de carinho”.

Em 29 páginas, Cartola, empresário e vereador mais votado na cidade, com 7.540 votos, dá essas e outras orientações divididas em 112 tópicos, que vão desde a pontualidade no trabalho até as vestimentas adequadas a homens e mulheres, passando por como atender a telefonemas na Câmara.

Segundo o criador da cartilha, as medidas não são “proibitivas”. Isso significa que não haverá punição a quem desrespeitá-las. “Tomei a liberdade de consultar os manuais de grandes empresas do Brasil, do mercado financeiro, comércio eletrônico e fast food”, diz Cartola ao explicar como concebeu as orientações.

Sobre a inusitada orientação de como cumprimentar pessoas, Cartola diz que ela visa evitar “desdém” no tratamento aos munícipes. “Em alguns países, se você aperta com a mão mole, é uma ofensa, é desdém”, explica.

Aos homens, o tucano pede que não sejam usadas meias claras com trajes escuros porque “a meia é uma extensão da calça e prolongamento do sapato”. Vereadores, assessores e funcionários também devem fazer a barba todos os dias ou apará-las regularmente, manter cabelos cortados e “bem cuidados” e “evitar gravatas de bichinho, de crochê ou frouxa no colarinho”. “Cuidado com a combinação calçado e calça”, adverte a cartilha, que sugere: “Esporte Social e tênis é recomendado”.

O manual elaborado por Cartola sugere às mulheres “cuidado” com babados e rendas no figurino e que sejam “abolidos” transparências e decotes. Para o tucano, que consultou mulheres de sua família na elaboração das dicas, deve-se optar por batom e esmaltes claros, além de saias na altura do joelho. “Não exagere no perfume, prefira colônia fresca ou lavanda”, prega.

A vereadora Ana Nice (PT), uma das duas mulheres no Legislativo da cidade, vai ignorar o manual. “Acatar de forma nenhuma, mesmo porque, de acordo com a legislação, cada vereador tem autonomia em relação a seu gabinete. Só diz respeito a mim a roupa que vou usar, o esmalte, a forma que vou cumprimentar os munícipes, a forma que vou arrumar meu cabelo.”

Correligionária de Pery Cartola, Lia Duarte (PSDB), a outra vereadora de São Bernardo, diz ter visto as recomendações com “normalidade”. “Todas as observações do presidente da Câmara refletem também o meu entendimento com relação à conduta e postura das vestimentas dos servidores municipais”, afirma a tucana.

Veja abaixo algumas das recomendações do manual:

Apresentação no trabalho

Mulher

Decotes e transparências devem ser abolidas

Prefira batom e esmaltes claros, saias na altura do joelho e tailleurs

Cuidado com babados e rendas, nunca deixe as roupas íntimas visíveis

Cuidado com o colo e costas à mostra, com uso de decotes exagerados

Não exagere no perfume, prefira colônia fresca ou lavanda

Homem

Não use meias claras e brancas com trajes escuros. A meia é uma extensão da calça e prolongamento do sapato

Não usar perfumes mais fortes. Prefira colônias suaves

Evite sandálias franciscanas

Evite gravatas de bichinho, de crochê ou frouxa no colarinho

A barba deve ser feita todos os dias ou aparadas regularmente

Cabelo cortado e bem cuidado

Cuidado com a combinação calçado e calça

Ao cumprimentar

Na saudação, jamais cumprimentar alguém com a mão mole ou tocando somente nas pontas dos dedos. O aperto de mão deve ser firme, sem ser agressivo ou exagerado, com três sacudidas compassadas. A intenção não é estraçalhar os dedos da outra pessoa. Sorria e olhe nos olhos da outra pessoa enquanto a cumprimenta

Telefone

Procure atender no máximo até o terceiro toque

Evite perguntar “quem fala?”. Só faça esta pergunta se não conseguir identificar quem está falando

Em hipótese alguma atenda o telefone na Câmara com as expressões “meu amor”, “querida”, “meu bem”, “amado”, “amiga”, “linda” etc

E-mail