Trump, criação de empregos e Lava Jato nas manchetes do dia

O pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o ex-diretor do FBI James Comey encerrasse uma investigação sobre as ligações de ex-assessor e o governo russo estão na manchete de O Estado de S.Paulo. Registrada em documento oficial, conversa foi revelada pelo jornal The New York Times. Em O Globo, reportagem principal destaca que a criação de empregos em abril foi a melhor para o mês desde 2014, mas que a recuperação da economia deve ser lenta. Na Folha de S.Paulo, manchete é sobre a Lava Jato: procuradores indicam 23 encontros entre o ex-presidente Lula e diretores da Petrobras, contrariando fala do ex-presidente ao juiz Sérgio Moro.

O Estado de S.Paulo

Trump pediu que ex-chefe do FBI barrasse investigação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que o ex-diretor do FBI James Comey encerrasse uma investigação sobre as ligações entre Michael Flynn, ex-assessor de segurança nacional, e o governo russo, segundo um memorando revelado pelo jornal The New York Times. Essa é a evidência mais contundente de que Trump tentou influenciar nas apurações do Departamento de Justiça e do FBI sobre o caso.

O Globo

Emprego reage e criação de vagas é a maior em 3 anos

No abril, foram criadas no país 59.856 vagas com carteira assinada, segundo dados do Ministério do Trabalho. O resultado é o melhor para o mês desde 2014 e mais um sinal da retomada da economia. Houve contratações em sete dos oito principais setores, com destaque para o segmento de serviços, o que, segundo analistas, reflete o impacto da liberação do dinheiro das contas inativas do FGTS. Apesar do resultado favorável de abril, nos últimos 12 meses o mercado formal de trabalho fechou 969.896 vagas.

Folha de S.Paulo

Lava Jato contraria com documentos fala de Lula a Moro

Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, ex-presidente Lula disse que um presidente da República “não tem reunião específica com diretor” da Petrobras e citou duas exceções no seu governo. A Procuradoria, no entanto, anexou ao processo agendas que mostram ao menos 23 reuniões e viagens de Lula com diretores da estatal. O número, referente aos dois mandatos do petista, inclui eventos com participação de Paulo Roberto Costa, Renato Duque e Jorge Zelada.

Brasil registrou 340 assassinatos por homofobia em 2016

Segundo levantamento internacional, houve 340 mortes com motivação homofóbica em 2016. Ativistas apontam que a maioria é morta violentamente, com múltiplos tiros ou por espancamento.

Valor Econômico

Inflação e juros em queda favorecem a recuperação

O resultado do PIB no primeiro trimestre deve ser positivo, a inflação segue baixíssima e os juros tendem a cair com mais força. Analistas observam que há espaço para continuidade da recuperação nos próximos 18 meses, principalmente por causa da inflação baixa e dos juros em queda.

Jornal do Commercio

Economia dá sinal de vida com criação de empregos

Saldo positivo da criação de vagas em dois dos últimos três meses, inflação sob controle e queda dos juros são indicativos de possível retomada, segundo economistas. Expectativa é que país volte a crescer este ano.