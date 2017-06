Tríplex do Guarujá pertence a fundo da Caixa, diz defesa de Lula

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira que o tríplex no Guarujá, litoral de São Paulo, pertence a um fundo gerido pela Caixa Econômica Federal, a quem foi cedido em 2010 pela construtora OAS, que era dona do imóvel.

A argumentação foi incluída nas alegações finais que serão protocoladas na Justiça Federal de Curitiba, cujo prazo para apresentação termina nesta terça-feira – a entrega é o último passo antes de o juiz Sergio Moro dar sentença sobre o caso, que é decorrente da Operação Lava Jato.

Documento anexado ao processo comprova, segundo a defesa, que a OAS cedeu 100% dos direitos econômicos e financeiros das unidades do Edifício Solaris, o que inclui o tríplex, para esse fundo. Neste documento, a Caixa indica uma conta na qual os pagamentos relacionados aos apartamentos deveriam ser depositados para que estes fossem liberados.

“Se o Leo Pinheiro [dono da construtora] ou a OAS quisesse doar, transferir ou garantir tríplex para Lula eles deveriam ter depositado o valor nessa conta, o que não foi feito”, argumentou Cristiano Zanin, advogado do petista. Segundo a acusação do Ministério Público Federal, o apartamento teria sido oferecido a Lula como contrapartida por favores em três contratos da Petrobras.

Segundo Zanin, qualquer contrato de compra do apartamento deveria ser firmado entre a OAS e o comprador com a presença da Caixa. Para a defesa de Lula, esta é a “prova contundente e cabal” que mostra que o ex-presidente não era proprietário do tríplex e que, portanto, é inocente. “Se o tríplex não é e jamais foi de Lula, sua absolvição é obrigatória”, disse Zanin.

De acordo com o advogado, esse documento derruba a alegação do MPF de que Lula era proprietário do imóvel. Zanin ainda criticou a Procuradoria por não ter se interessado em conseguir esse documento.

Claudia Cruz

A defesa também citou nas alegações finais a decisão de Moro que inocentou mulher do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), Claudia Cruz. Em 25 de maio, o juiz absolveu a esposa do ex-parlamentar dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas por falta de indícios que mostrassem que o dinheiro gasto por ela em compras no exterior era fruto de esquemas de corrupção.

Zanin afirmou nesta terça-feira que, se for adotado o mesmo critério, o seu cliente deve ser absolvido, pois, segundo ele, no caso do tríplex não houve o rastreamento dos recursos por parte dos investigadores.