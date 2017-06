Tite é o 15º melhor técnico do mundo em ranking de revista

A revista inglesa Four Four Two elaborou um ranking de 50 melhores técnicos do mundo, com apenas um brasileiro na lista: Tite, claro, o 15º colocado. Os três melhores ainda serão revelados, mas pela ausência na lista devem ser Antonio Conte (Chelsea), Massimiliano Allegri (Juventus) e Zinedine Zidane (Real Madrid).

Tite, que venceu todas as partidas das Eliminatórias e classificou a seleção brasileira à Copa do Mundo, aparece à frente de nomes importantes como Jorge Sampaoli, da Argentina, (21º) e Luis Enrique, ex-técnico do Barcelona (22º). No entanto, o gaúcho foi superado por treinadores com poucos títulos na carreira, mas que se destacaram em clubes europeus em 2017, como Leonardo Jardim, do Monaco (6º), Peter Bosz, que dirigiu o Ajax e foi contratado pelo Borussia Dortmund (10º) e Lucien Favre, do Nice (13º).

“O ex-treinador do Corinthians sempre foi conhecido por uma abordagem com seus atletas muito diferente dos métodos militares de seu antecessor Dunga. Por isso, quase ninguém se surpreendeu quando ele presenteou Filipe Luis com um livro (Maktub ,de Paulo Coelho) e falou com o jogador para mantê-lo motivado”, escreveu a revista sobre Tite, citando que Tite tem o respeito até mesmo dos reservas.

O treinador da seleção já havia aparecido na lista da Four Four Two em 2016, na 41ª posição – pelo trabalho realizado no Corinthians. O campeão do ano passado foi Diego Simeone. O de 2017 deve ser Zinedine Zidane, que conquistou o bicampeonato da Liga dos Campeões.

Os melhores técnicos do mundo segundo a Four Four Two:

4º – Diego Simeone (Atlético de Madri)

5º – José Mourinho (Manchester United)

6º – Leonardo Jardim (Monaco)

7º – Carlo Ancelotti (Bayern de Munique)

8º – Pep Guardiola (Manchester City)

9º – Jurgen Klopp (Liverpool)

10º – Peter Bosz (Borussia Dortmund)

11º – Mauricio Pochettino (Tottenham)

12º – Joachim Löw (Alemanha)

13º – Lucien Favre (Nice)

14º – Maurizio Sarri (Napoli)

15º – Tite (Brasil)

16º – Ronald Koeman (Everton)

17º – Julian Nagelsmann (Hoffenheim)

18º – Marcelo Gallardo (River Plate)

19º – Gian Piero Gasperini (Atalanta)

20º – Marcelino Garcia (Valencia)

21º – Jorge Sampaoli (Argentina)

22º – Luis Enrique (sem clube)

23º – Eusebio di Francesco (Roma)

24º – Luciano Spalletti (Inter de Milão)

25º – Ralph Hasenhuttl (RB Leipzig)

26º – Rui Vitória (Benfica)

27º – Unai Emery (PSG)

28º – Jorge Jesus (Sporting)

29º – Giovanni van Bronchkorst (Feyenoord)

30º – Ernesto Valverde (Barcelona)

31º – Arsene Wenger (Arsenal)

32º – Eduardo Berizzo (Sevilla)

33º – Rafa Benítez (Newcastle)

34º – Thomas Tuchel (sem clube)

35º – Senol Gunes (Besiktas)

36º – Kurban Berdyev (Rubin Kazan)

37º – Brendan Rodgers (Celtic)

38º – Eddie Howe (Bournemouth)

39º – Diego Alonso (Pachuca)

40º – Michael O’Neill (Irlanda do Norte)

41º – Philipp Cocu (PSV)

42º – Marco Silva (Watford)

43º – Mark Sampson (Seleção feminina da Inglaterra)

44º – Massimo Carrera (Spartak de Moscou)

45º – Guillermo Almada (Barcelona de Guayaquil)

46º – Barak Bakhar (Hapoel Be’er Sheva)

47º – Christien Streich (Freiburg)

48º – Emma Hayes (time feminino do Chelsea)

49º – Gheorhe Hagi (Vitorul Constanta)

50º – David Wagner (Huddersfield)