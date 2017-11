Tentativa de assalto a agência de correios deixa um ferido em SP

Dois suspeitos foram presos e um terceiro baleado em uma tentativa de assalto a uma agência de correio, na avenida Angélica, no bairro de Higienópolis, na zona central de São Paulo, nesta segunda-feira (6).

Segundo a Polícia Militar (PM), a ação de três criminosos ocorreu por volta das 10 horas da manhã e a avenida ficou bloqueada. A denúncia foi feita pela equipe de seguranças de uma agência bancária próxima ao local, quando uma pessoa armada foi vista ao lado de fora da agência de correios.

De acordo com a PM, o suspeito baleado no confronto com a polícia foi socorrido no Pronto de Socorro da Santa Casa de São Paulo. Os outros dois suspeitos se renderam e foram encaminhados ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Ainda segundo a PM, ao menos 10 clientes e 8 funcionários estavam dentro da agência no momento que os assaltantes tentaram o roubo. A ocorrência foi encaminhada para ser registrada no 77° Distrito Policial em Santa Cecília, região central.