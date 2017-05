Temer se reúne com FHC e Tasso em São Paulo

O presidente Michel Temer se reuniu por cerca de duas horas com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o senador Tasso Jereissati (CE), presidente interino do PSDB, na noite desta segunda-feira. O encontro, que também teve a presença do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, aconteceu no Hotel Hyatt, em São Paulo.

“Foi uma conversa boa e proveitosa. Conversa boa e capaz de nos garantir, a eles e a nós, de que as reformas passarão”, disse Moreira Franco. Segundo ele, a reunião tratou de “caminhos para o futuro”.

O encontro aconteceu em meio à maior crise política enfrentada pelo presidente Temer e a discussões internas do PSDB sobre um eventual desembarque. O partido deve esperar a decisão sobre a ação contra a chapa Dilma-Temer, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para definir se continua com o governo. O PSDB está sendo considerado o “fiel da balança” para o Planalto.

O esforço é total para não só manter o partido na base aliada, mas também para garantir apoio para a aprovação das medidas provisórias que estão vencendo no Congresso, esta semana, e para as reformas trabalhista e da Previdência.

‘O Brasil está de volta’

Em jantar com empresários também nesta segunda em São Paulo, Temer tentou passar uma imagem de otimismo. O presidente destacou a melhora nos índices econômicos e afirmou que “o Brasil está de volta”. “A inflação está sob controle, nós criamos condições para a redução responsável dos juros e a economia voltou a crescer, o emprego começa a recuperar-se. E deixamos para trás, meus senhores e minhas senhoras, a maior recessão da história brasileira”, afirmou.

