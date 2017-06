Temer diz que vai processar Joesley Batista

O presidente Michel Temer afirmou neste sábado que vai processar o empresário Joesley Batista. Em comunicado, o peemedebista anuncia que na segunda-feira protocolará ações civil e penal contra o empresário e o acusa de contar “mentiras em série” e proteger seus “reais parceiros” de crime.

“O presidente tomará todas medidas cabíveis contra esse senhor. Na segunda-feira, serão protocoladas ações civil e penal contra ele. Suas mentiras serão comprovadas e será buscada a devida reparação financeira pelos danos que causou, não somente à instituição Presidência da República, mas ao Brasil”, diz a nota. “O governo não será impedido de apurar e responsabilizar o senhor Joesley Batista por todos os crimes que praticou, antes e após a delação.”

O comunicado de Temer foi motivado pela entrevista de Joesley à revista Época, em que o dono da JBS acusa o presidente de ser “chefe de organização criminosa”. “Temer, Eduardo, Geddel, Henrique, Padilha e Moreira. É o grupo deles. Quem não está preso está hoje no Planalto. Essa turma é muita perigosa”, disse Joesley à publicação.

Na longa nota, Temer contesta a afirmação de Joesley, que disse que o peemedebista “não é um cara cerimonioso” na hora de pedir dinheiro. “Não é do feitio do presidente tal comportamento mendicante. Quando se encontraram, não se ouve ou se registra nenhum pedido do presidente a ele. E, sim, o contrário.”

‘Pilhagens’

O comunicado lembra que Joesley conseguiu os primeiros financiamentos do BNDES para o seu grupo nos “governos do passado” – em uma referência às gestões petistas – e acusa o empresário de proteger “os reais parceiros de sua trajetória de pilhagens”.

A nota diz ainda que o BNDES impediu, já durante o governo Temer, a transferência do domicílio fiscal do grupo JBS para a Irlanda, o que levou a perdas acionárias da família Batista. “Havia milhões de razões para terem ódio do presidente e de seu governo.”

O texto acusa o empresário de ter vazado o conteúdo da delação para obter “ganhos milionários com suas especulações”, cometendo “ilegalidades em série” no mercado de câmbio. “Os fatos elencados demonstram que o senhor Joesley Batista é o bandido notório de maior sucesso na história brasileira. Conseguiu enriquecer com práticas pelas quais não responderá e mantém hoje seu patrimônio no exterior com o aval da Justiça.”