Temer abre alas para Serraglio; e já começou o Carnaval

Já é quase Carnaval. E antes do desfile dos fenícios, dos egípcios e de todo o alalaô, uma definição dividiu Brasília. Com Alexandre Moraes devidamente garantido na cadeira do Supremo Tribunal Federal, o posto de Ministro da Justiça ficou a cargo de Osmar Serraglio, agitando o bloco do PMDB na Câmara.

Recuo da bateria: a vingança

É sobre a escolha a manchete da Folha de S.Paulo: “Sob pressão, Temer cede pasta da Justiça ao PMDB”. O jornal diz que a escolha “buscava afagar a bancada” da sigla, mas Temer acabou irritando segmentos da Casa que desejavam ver outros parlamentares no posto.

“Parte do grupo ameaça se vingar em votações como a reforma da Previdência. Vice-presidente da Câmara, Fábio Ramalho (PMDB-MG) disse ter rompido com o Planalto porque um correligionário mineiro não foi nomeado para o ministério. Rodrigo Pacheco (PMDB-MG) chegou a ser cotado, mas foi descartado após virem a público declarações dele contra o poder de investigação da Procuradoria”. A reportagem completa aqui.

Há vagas

Na Folha e no Estadão, a mesma análise: O líder do governo no Senado, Aloysio Nunes (PSDB-SP), e o embaixador dos EUA, Sérgio Amaral, são favoritos para o comando do Ministério das Relações Exteriores, depois da saída de José Serra.

A fissura só aumenta

O Estado de S. Paulo fez as contas: União e Estados somaram rombo de 316 bilhões de reais na Previdência em 2016. É um número 44,4% maior que o de 2015. A conta não haveria mesmo de fechar: enquanto a população envelhece, há menos trabalhadores formais contribuindo mês a mês com o caixa.

Um número assustador

O Globo relata que, em 2016, cerca de 2,3 milhões de brasileiros desempregados já estavam à procura de ocupação por ao menos dois anos. Esse montante era de 1,2 milhão em 2014.

Lado B

O Valor Econômico também fez as contas: o dólar próximo a R$ 3 já impõe perda ao exportador. Leia aqui. Cita o caso de empresas como a Metaplan, fabricante de compressores, que manterá a venda internacional apenas para clientes mais tradicionais, a fim de mitigar possíveis prejuízos.

E deu em todo lugar…

A frase do Papa Francisco: “Quantas vezes todos ouvimos pessoas dizerem “Se esta pessoa é católica, prefiro ser ateu”. Ele se referia a quem pensa, segundo suas próprias aspas, da seguinte maneira: “Minhã vida não é cristã, eu não pago aos meus funcionários salários apropriados, eu exploro pessoas, eu faço negócios sujos, eu lavo dinheiro, [tenho] uma vida dupla.”

Enquanto isso, no Correio da Bahia…

A manchete é “A pipoca doce de Ivete”. Na linha fina: Trio puxado pela cantora arrasta multidões na Barra.

Neste ano, Salvador já correu atrás de Wesley Safadão, Parangolé e outras atrações. E Ivete não está a cara da Anitta?

Já é Carnaval no Brasil – e faz tempo.

MANCHETES DO DIA

O Globo (RJ): “Busca por emprego demora dois anos para 2,3 milhões”

O Estado de S.Paulo (SP): “União e Estados têm rombo de R$ 316 bi na Previdência”

Folha de S.Paulo (SP): “Sob Pressão, Temer cede pasta da Justiça ao PMDB”

Valor Econômico (SP): Dólar próximo a R$ 3 já impõe perda ao exportador

Zero Hora (RS): “Estado fechou 2016 com mais de 500 mil desempregados”

O Estado de Minas (MG): Não leve a mal, mas hoje já é Carnaval

Correio Braziliense (DF): Um Carnaval como Brasília nunca viu

O Popular (GO): Presídio em ebulição

A Tarde (BA): Folião pipoca toma as ruas no ritmo dos trios

Jornal do Commercio (PE): “Ô abre alas que eu quero passar”

O Liberal (PA): Operador de Jader Barbalho é procurado pela Interpol

A Crítica (AM): Abandonados na volta pra casa