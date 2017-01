Suspeito de filmar estupro coletivo de menina de 11 anos é preso

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga a conduta de um homem de 20 anos acusado de “comandar” e filmar o estupro coletivo contra uma menina de 11 anos no Recanto das Emas, no Distrito Federal. O crime aconteceu na última terça-feira (10), e o suspeito foi preso em flagrante após denúncia da mãe da criança. Os atos sexuais forçados teriam sido praticados por quatro menores de idade, que também foram detidos no mesmo dia. A informação é do site G1.

A prisão do homem virou preventiva por decisão do Tribunal de Justiça do DF na última quinta-feira (12), após audiência de custódia. Com isso, ele segue detido e deve ser mantido no Complexo Penitenciário da Papuda até o julgamento. Ao decidir pela prisão preventiva, o juiz afirma que o homem é réu primário e tem “bons antecedentes”, mas que isso não poderia assegurar a liberdade provisória “diante do dantesco cenário”.

“Para agravar ainda mais o contexto, as relações foram filmadas, vilipendiando a imagem da vítima. Nesse sentido, a medida extrema [prisão] se faz necessária para garantir a ordem pública, freando o ímpeto criminoso do autuado”, diz a decisão do Núcleo de Audiências de Custódia.

Segundo a Polícia Civil, a criança passou por exames, tomou medicamentos e está recebendo apoio de psicólogos. Após os procedimentos médicos, a menina voltou para casa, onde mora com a família.