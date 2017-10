Rejeição de denúncia contra Temer nas manchetes de 11/10/17

O voto do deputado tucano Bonifácio de Andrada pela rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer está nas manchetes dos principais jornais do país nesta quarta-feira. Para ele, as instituições estão ‘mancomunadas’ e as acusações são improcedentes. Deputado criticou Justiça, Ministério Público e Polícia Federal.

Folha de S.Paulo

Relator defende barrar a 2a. denúncia contra Temer

Bonifácio de Andrada apresentou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara relatório em que recomenda à Casa barrar denúncia contra o presidente Michel Temer. Para ele, a PF atua “à mercê do Ministério Público, compactuada com setores do Judiciário” e “chega ao ponto de fiscalizar a Presidência da República e ministros”.

O Globo

Relator vota pela rejeição da denúncia contra Temer

O tucano também isentou os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. O relatório deve ser votado na comissão semana que vem. Na hora da leitura do relatório, Temer se reunia com a bancada ruralista.

Recordista de firmas ‘zumbis

Do 1,8 milhão de empresas do Estado do Rio, 34% são consideradas “zumbis”, o maior percentual do país. São firmas que estão inativas, não recolhem impostos nem contratam, mas não fecham por causa da burocracia.



O Estado de S.Paulo

Com ataques à Justiça e PGR, relator rejeita 2ª denúncia

Com o parecer favorável, os governistas acreditam ter entre 38 e 44 votos dos 66 membros da CCJ, incluindo deputados de PSB e PSDB. Bonifácio considerou que Temer não poderia ser processado por atos supostamente cometidos antes de assumir o mandato, em maio do ano passado.

Valor Econômico

Governo busca saída para evitar a intervenção na Oi

O governo quer evitar uma intervenção na Oi, empresa com dívida de R$ 64,5 bilhões e em recuperação judicial. Embora essa possibilidade, defendida pela agência reguladora (Anatel), continue sobre a mesa, ela é vista como última alternativa para solucionar a crise financeira da operadora.

Correio Braziliense

Brasília a descoberto

No mesmo dia em que os termômetros registraram 34,1 graus, a temperatura máximo do ano, o Distrito Federal anotou outro dado crítico relacionado ao clima: o volume de água dos dois reservatórios que a bastecem o DF recuaram para o menor nível histórico. O da barragem do Descoberto desceu a 14%. O de Santa Maria, a 27,5%.