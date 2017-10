Reforma da Previdência e violência no RJ nas manchetes do dia

Articulações para a reforma da Previdência e continuação da guerra na Rocinha estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta terça-feira. Estratégia das lideranças governistas é colocar em votação emenda centrada em idade mínima, tempo mínimo de contribuição e regra de transição. Já para enfrentar a violência do Rio de Janeiro, Câmara cria comissão de juristas para endurecer leis de combate ao crime. Grupo será coordenado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e vai propor alterações na legislação.

O Estado de S.Paulo

Líderes governistas articulam reforma mínima da Previdência

A estratégia é colocar o texto em votação no plenário da Câmara em novembro, logo após a tramitação da segunda denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Emenda deve se concentrar em idade mínima de aposentadoria, tempo mínimo de contribuição e uma regra de transição para quem já contribui hoje com a Previdência.

O Globo

Guerra na Rocinha tem mais mortes e escolas fechadas

Moradores da Rocinha viveram ontem o terceiro dia seguido de tiroteios na comunidade. De manhã, dois homens foram mortos, totalizando nove vítimas em três semanas. Uma comissão de juristas para propor alterações na legislação sobre o combate ao tráfico de drogas e de armas.

Folha de S.Paulo

Montadoras se recuperam e vão investir R$ 15 bilhões

Oito montadoras vão colocar no país quase R$ 15 bilhões até 2022. As exportações ajudaram na reação: espera-se a venda recorde de 745 mil unidades no mercado externo em 2017. De 2013 a 2016, o setor sofreu com queda de 42% na produção, e mais de 35 mil postos de trabalho foram fechados.



País tem 25 barragens danificadas, diz relatório

Ao menos 25 barragens no país têm danos estruturais que afetam a segurança, mostra o primeiro relatório da Agência Nacional de Águas após o desastre em Mariana (MG), que deixou 19 mortos há dois anos. Delas, 16 são públicas e 9, privadas.

Valor Econômico

Devolução de R$ 180 bi exige ajustes no BNDES

Para atender a demanda do governo, que se mostra irredutível quanto à devolução de R$ 180 bilhões para cumprir regras fiscais em 2017 e no ano que vem, o BNDES será forçado a mudar sua forma de atuar e a estrutura do seu balanço.

Jornal do Commercio

Corrupção cresceu para 78% dos brasileiros

Barômetro Global, pesquisa mais importante do mundo sobre corrupção, foi realizada no auge da Lava Jato. Dados mostram ainda que 83% dos brasileiros “acreditam que pessoas comuns possam fazer a diferença na luta contra a corrupção”.