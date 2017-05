Protestos contra Temer em Brasília nas manchetes de 25/05/17

Protestos promovidos por centrais sindicais e movimentos de esquerda contra o governo e as reformas trabalhista e da Previdência estão nas manchetes dos principais jornais nesta quinta-feira. O ato acabou em vandalismo nas ruas e bate-boca entre deputados. Para O Globo, Michel Temer convocou as Forças Armadas por estar isolado.

Folha de S.Paulo

Protesto contra Temer em Brasília acaba em violência

O protesto organizado por centrais sindicais e movimentos de esquerda contra o presidente Michel Temer transformou a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, em palco de batalha com a Polícia Militar e a Força Nacional. Manifestantes depredaram oito ministérios e incendiaram dois. Houve 49 feridos —uma pessoa foi baleada. O ato reuniu 45 mil pessoas, segundo a PM, e 150 mil, de acordo com organizadores.

O Estado de S.Paulo

Temer chama Forças Armadas depois de ataques a ministérios

O presidente Michel Temer invocou a Garantia da Lei e da Ordem para acionar as Forças Armadas depois que manifestação transformou a Esplanada dos Ministérios em praça de guerra. No protesto contra o governo e as reformas trabalhista e da Previdência, prédios de oito ministérios tiveram de ser esvaziados. Segundo o Palácio do Planalto, a PM não conseguiu controlar os manifestantes e, por isso, o presidente convocou as tropas para conter o que considerou uma “barbárie”.

O Globo

Isolado, Temer usa Exército após depredações em Brasília

Forte aparato policial fechou os acessos à Praça dos Três Poderes. Houve atos de violência tanto de manifestantes quanto de policiais. Dentro do Congresso, deputados chegaram a trocar empurrões quando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou a convocação de tropas federais. O presidente Temer, que ontem perdeu mais um assessor em meio à grave crise, foi criticado pela oposição ao convocar as Forças Armadas.

Valor Econômico

Impasse na sucessão agrava crise

Há um impasse na sucessão de Michel Temer e aumentam as dúvidas quanto ao prosseguimento da reforma da Previdência, na hipótese de renúncia. A relação dos cotados, que já foi mais extensa, concentra-se em três nomes – Tasso Jereissati, Rodrigo Maia e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Nelson Jobim.

Correio Braziliense

O triunfo da insensatez

Ao todo, 8 pessoas foram presas, 49 feridas e mais de 12 ocorrências de flagrantes registradas. Um dos casos mais graves foi de um homem, de identidade não divulgada, que levou um tiro de arma de fogo no maxilar. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) investiga de onde partiu este tiro, efetuado com uma arma letal, onde a regra é usar, apenas, armas de efeito moral, como tiros de borracha e spray de pimenta.