Primeiro dia de Carnaval em SP tem Nossa Senhora e Elba Ramalho

zoom_out_map 1/97 Em defesa dos direitos dos animais, escola Águia de Ouro exibe tema 'Amor com amor se paga – Uma história animal', no Sambódromo Anhembi, em São Paulo (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 2/97 Baianas enfeitam a avenida durante desfile da escola Águia de Ouro, na Arena Anhembi em São Paulo (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 3/97 Com tema 'Amor com amor se paga – Uma história animal', escola Águia de Ouro fecha o primeiro dia de carnaval em São Paulo (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 4/97 Apresentadora Luize Altenhofen é musa da escola Águia de Ouro, em São Paulo (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 5/97 Com tema 'Amor com amor se paga – Uma história animal', escola Águia de Ouro fecha o primeiro dia de carnaval em São Paulo (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 6/97 Musa Cinthia Santos desfila pela escola Águia de Ouro em São Paulo (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 7/97 Baianas enfeitam a avenida durante desfile da escola Águia de Ouro, na Arena Anhembi em São Paulo (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 8/97 Em defesa dos direitos dos animais, escola Águia de Ouro exibe tema 'Amor com amor se paga – Uma história animal', no Sambódromo Anhembi, em São Paulo (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 9/97 Com tema 'Amor com amor se paga – Uma história animal', escola Águia de Ouro fecha o primeiro dia de carnaval em São Paulo (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 10/97 Com tema 'Amor com amor se paga – Uma história animal', escola Águia de Ouro fecha o primeiro dia de carnaval em São Paulo (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 11/97 Musa Cinthia Santos desfila pela escola Águia de Ouro em São Paulo (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 12/97 Com o enredo 'Amor com amor se paga – Uma história animal', a escola Águia de Ouro fecha a primeira noite de desfiles no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 13/97 Com o enredo 'Amor com amor se paga – Uma história animal', a escola Águia de Ouro fecha a primeira noite de desfiles no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 14/97 Cinthia Santos, rainha de bateria da escola de samba Águia de Ouro, durante desfile no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 15/97 Cinthia Santos, rainha de bateria da escola de samba Águia de Ouro, durante desfile no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 16/97 Com o enredo 'Amor com amor se paga – Uma história animal', a escola Águia de Ouro fecha a primeira noite de desfiles no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 17/97 Com o enredo 'Amor com amor se paga – Uma história animal', a escola Águia de Ouro fecha a primeira noite de desfiles no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 18/97 Com o enredo 'Amor com amor se paga – Uma história animal', a escola Águia de Ouro fecha a primeira noite de desfiles no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 19/97 Com o enredo 'Amor com amor se paga – Uma história animal', a escola Águia de Ouro fecha a primeira noite de desfiles no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 20/97 Cinthia Santos, rainha de bateria da escola de samba Águia de Ouro, durante desfile no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 21/97 Com o enredo 'Eu sou a arte: meu palco é a rua', a escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Heitor Feitosa)

zoom_out_map 22/97 Com o enredo 'Eu sou a arte: meu palco é a rua', a escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 23/97 Com o enredo 'Eu sou a arte: meu palco é a rua', a escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 24/97 Com o enredo 'Eu sou a arte: meu palco é a rua', a escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 25/97 Daniela Albuquerque, rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi, durante desfile no Sambódromo do Anhembi - 25/02/2017 (Heitor Feitosa)

zoom_out_map 26/97 Com o enredo 'Eu sou a arte: meu palco é a rua', a escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 27/97 Com o enredo 'Eu sou a arte: meu palco é a rua', a escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 28/97 Daniela Albuquerque, rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi, durante desfile no Sambódromo do Anhembi - 25/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 29/97 Com o enredo 'Eu sou a arte: meu palco é a rua', a escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 30/97 Com o enredo 'Eu sou a arte: meu palco é a rua', a escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 31/97 Com o enredo 'Eu sou a arte: meu palco é a rua', a escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 32/97 Daniela Albuquerque, rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi, durante desfile no Sambódromo do Anhembi - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 33/97 Com o enredo 'Eu sou a arte: meu palco é a rua', a escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 34/97 Com o enredo 'Eu sou a arte: meu palco é a rua', a escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 35/97 Desfile da Escola Gaviões da Fiel válida pelo Grupo especial, no Sambódromo do Anhembi em São Paulo (SP) - 25/02/201 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 36/97 Gaviões da Fiel levanta a galera no primeiro dia de desfiles das escolas do grupo especial do Carnaval 2017 de São Paulo no Sambódromo do Anhembi na zona norte da capital paulistana - 25/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 37/97 Sabrina Sato durante o desfile da Gaviões da Fiel, em São Paulo - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 38/97 Sabrina Sato, madrinha de bateria da escola Gaviões da Fiel, durante desfile no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Heitor Feitosa)

zoom_out_map 39/97 Gaviões da Fiel levanta a galera no primeiro dia de desfiles das escolas do grupo especial do Carnaval 2017 de São Paulo no Sambódromo do Anhembi na zona norte da capital paulistana - 25/02/2017

zoom_out_map 40/97 Gaviões da Fiel levanta a galera no primeiro dia de desfiles das escolas do grupo especial do Carnaval 2017 de São Paulo no Sambódromo do Anhembi na zona norte da capital paulistana - 25/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 41/97 Gaviões da Fiel levanta a galera no primeiro dia de desfiles das escolas do grupo especial do Carnaval 2017 de São Paulo no Sambódromo do Anhembi na zona norte da capital paulistana - 25/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 42/97 Gaviões da Fiel levanta a galera no primeiro dia de desfiles das escolas do grupo especial do Carnaval 2017 de São Paulo no Sambódromo do Anhembi na zona norte da capital paulistana - 25/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 43/97 Gaviões da Fiel levanta a galera no primeiro dia de desfiles das escolas do grupo especial do Carnaval 2017 de São Paulo no Sambódromo do Anhembi na zona norte da capital paulistana - 25/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 44/97 Sabrina Sato durante o desfile da Gaviões da Fiel, em São Paulo - 25/02/2017 (Ricardo matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 45/97 Desfile da Escola Gaviões da Fiel válida pelo Grupo especial, no Sambódromo do Anhembi em São Paulo (SP) - 25/02/201 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 46/97 Sabrina Sato durante o desfile da Gaviões da Fiel, em São Paulo - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 47/97 Desfile da escola de samba Gaviões da Fiel, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 48/97 Desfile da escola de samba Gaviões da Fiel, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukwa/VEJA.com)

zoom_out_map 49/97 Desfile da escola de samba Gaviões da Fiel, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017

zoom_out_map 50/97 Sabrina Sato durante o desfile da Gaviões da Fiel, em São Paulo - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 51/97 Desfile da escola de samba Gaviões da Fiel, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 52/97 Sabrina Sato, madrinha de bateria da escola Gaviões da Fiel, durante desfile no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 53/97 Desfile da escola de samba Acadêmicos do Tatuapé, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 54/97 Desfile da escola de samba Acadêmicos do Tatuapé, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 55/97 Desfile da escola de samba Acadêmicos do Tatuapé, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 56/97 Desfile da Escola Acadêmicos do Tatuapé válida pelo Grupo especial, no Sambódromo do Anhembi em São Paulo (SP) - 25/02/201 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 57/97 Desfile da Escola Acadêmicos do Tatuapé válida pelo Grupo especial, no Sambódromo do Anhembi em São Paulo (SP) - 25/02/201 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 58/97 Sabrina Boing Boing, diva da bateria do Tatuapé durante desfile do Grupo especial, no Sambódromo do Anhembi em São Paulo (SP) - 25/02/201 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 59/97 Sabrina Boing Boing, diva da bateria do Tatuapé - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 60/97 Desfile da Escola de Samba Unidos de Vila Maria válida pelo Grupo especial, no Sambódromo do Anhembi em São Paulo (SP) - 25/02/201 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 61/97 O cantor Daniel da escola de samba Unidos de Vila Maria, durante desfile do grupo especial do Carnaval de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi, zona norte de São Paulo - 25/02/2017 (Eduardo Carmim/Brazil Photo Press/Folhapress)

zoom_out_map 62/97 Desfile da escola de samba Unidos de Vila Maria, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 63/97 Desfile da escola de samba Unidos de Vila Maria, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) . A agremiação homenageia Nossa Senhora de Aparecida - 25/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 64/97 Carro abre-alas da escola de samba Unidos de Vila Maria, durante o primeira dia de desfiles no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) . A agremiação homenageia Nossa Senhora de Aparecida - 25/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 65/97 Desfile da Escola de Samba Unidos de Vila Maria válida pelo Grupo especial, no Sambódromo do Anhembi em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 66/97 Rainha de bateria Dani Bolina durante durante o desfile da escola de samba Unidos de Vila Maria válida pelo Grupo especial, no Sambódromo do Anhembi em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 67/97 Desfile da Escola de Samba Unidos de Vila Maria válida pelo Grupo especial, no Sambódromo do Anhembi em São Paulo (SP) - 25/02/201 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 68/97 Rainha de bateria Dani Bolina durante durante o desfile da escola de samba Unidos de Vila Maria válida pelo Grupo especial, no Sambódromo do Anhembi em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 69/97 Desfile da Escola de Samba Unidos de Vila Maria válida pelo Grupo especial, no Sambódromo do Anhembi em São Paulo (SP) - 25/02/201 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 70/97 Desfile da Escola de Samba Unidos de Vila Maria válida pelo Grupo especial, no Sambódromo do Anhembi em São Paulo (SP) - 25/02/201 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 71/97 Desfile da Escola de Samba Unidos de Vila Maria válida pelo Grupo especial, no Sambódromo do Anhembi em São Paulo (SP) - 25/02/201 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 72/97 A rainha de bateria Aline Oliveira durante o desfile da Escola de Samba Mocidade Alegre válida pelo Grupo especial, no Sambódromo do Anhembi em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 73/97 Desfile da Escola de Samba Mocidade Alegre válida pelo Grupo especial, no Sambódromo do Anhembi em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 74/97 A rainha de bateria Aline Oliveira durante o desfile da Escola de Samba Mocidade Alegre válida pelo Grupo especial, no Sambódromo do Anhembi em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 75/97 Desfile da Escola de Samba Mocidade Alegre válida pelo Grupo especial, no Sambódromo do Anhembi em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 76/97 A rainha de bateria Aline Oliveira durante o desfile da Escola de Samba Mocidade Alegre válida pelo Grupo especial, no Sambódromo do Anhembi em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 77/97 A rainha de bateria Aline Oliveira durante o desfile da Escola de Samba Mocidade Alegre válida pelo Grupo especial, no Sambódromo do Anhembi em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 78/97 A cantora homenageada, Elba Ramalho, durante o desfile da Escola de Samba Tom Maior válida pelo Grupo especial, no Sambódromo do Anhembi em São Paulo (SP) (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 79/97 A cantora homenageada, Elba Ramalho, durante o desfile da Escola de Samba Tom Maior válida pelo Grupo especial, no Sambódromo do Anhembi em São Paulo (SP) (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 80/97 Desfile da escola de samba Tom Maior, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP). A agremiação homenageia a cantora Elba Ramalho - 24/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 81/97 Desfile da escola de samba Tom Maior, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP). A agremiação homenageia a cantora Elba Ramalho - 24/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 82/97 Desfile da escola de samba Tom Maior, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP). A agremiação homenageia a cantora Elba Ramalho - 24/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 83/97 Desfile da escola de samba Tom Maior, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP). A agremiação homenageia a cantora Elba Ramalho - 24/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 84/97 Desfile da escola de samba Tom Maior, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP). A agremiação homenageia a cantora Elba Ramalho - 24/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 85/97 Tom Maior enfrenta sufoco com carro alegórico durante desfile do grupo especial do Carnaval de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi, zona norte de São Paulo - 24/02/2017 (Eduardo Carmim/Brazil Photo Press)

zoom_out_map 86/97 Pâmella Gomes rainha de bateria da escola de samba 'Tom Maior', no primeira dia de desfiles no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP). A escola homenageia a cantora Elba Ramalho - 24/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 87/97 Desfile da escola de samba 'Tom Maior', no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP). A agremiação homenageia a cantora Elba Ramalho - 24/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 88/97 A porta-bandeira Simone durante o desfile da escola de samba 'Tom Maior', no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP). A escola homenageia a cantora Elba Ramalho - 24/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 89/97 Desfile da escola de samba 'Tom Maior', no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP). A agremiação homenageia a cantora Elba Ramalho - 24/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 90/97 Desfile da escola de samba 'Tom Maior', no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP). A agremiação homenageia a cantora Elba Ramalho - 24/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 91/97 Desfile da escola de samba 'Tom Maior', no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP). A agremiação homenageia a cantora Elba Ramalho - 24/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 92/97 Desfile da escola de samba 'Tom Maior', no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP). A agremiação homenageia a cantora Elba Ramalho - 24/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 93/97 Integrantes da escola de samba 'Tom Maior', no primeira dia de desfiles no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP). A escola homenageia a cantora Elba Ramalho - 24/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 94/97 Pâmella Gomes rainha de bateria da escola de samba 'Tom Maior', no primeira dia de desfiles no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP). A escola homenageia a cantora Elba Ramalho - 24/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 95/97 Carro abre-alas da escola de samba 'Tom Maior', no primeira dia de desfiles no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP). A escola homenageia a cantora Elba Ramalho - 24/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 96/97 Pâmella Gomes rainha de bateria da escola de samba 'Tom Maior', no primeira dia de desfiles no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP). A escola homenageia a cantora Elba Ramalho - 24/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)