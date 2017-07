Polícia Federal prende o empresário Jacob Barata Filho

Jacob Barata Filho, um dos maiores empresários do ramo de ônibus do Rio de Janeiro, foi detido na noite deste domingo no Aeroporto Internacional Tom Jobim, enquanto tentava embarcar para Portugal. O mandado foi expedido pelo juiz federal Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal Criminal do Rio, responsável pelas investigações que levaram à cadeia o ex-governador Sérgio Cabral (PMDB).

A prisão seria nos próximos dias, mas foi antecipada após a polícia descobrir que ele viajaria neste domingo para Portugal somente com uma passagem de ida, informou o programa Fantástico, da TV Globo. Barata Filho, que é conhecido como “o rei do ônibus“, é acusado de pagar milhões em propina a políticos no Rio de Janeiro.

Negócio de família

O empresário, que herdou o negócio de seu pai, é dono de um conglomerado de empresas no Rio de Janeiro e em outros Estados com mais de 4.000 veículos. Os negócios da família incluem operadores de turismo, entre outras empresas, e se estendem por Portugal, segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo.