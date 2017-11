PF faz buscas na casa de ex-governador do Alagoas

A Polícia Federal (PF), em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF), deflagrou nesta quinta-feira a Operação Caribdis, no estado do Alagoas. Entre os investigados estão o ex-governador Teotônio Vilela Filho (PSDB), seu secretário de infraestrutura e alvos ligados a empresas e órgãos públicos.

Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal de Alagoas em Maceió, na área metropolitana da capital alagoana, além das cidades de Salvador(BA), Limeira (SP) e Brasília (DF).

Em nota, a PF informou que a ação tem como objetivo complementar as provas colhidas durante um inquérito que apura a suposta prática dos crimes de fraude a licitação, desvio de verbas públicas (peculato), corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, todos relacionados à obra do Canal do Sertão Alagoano. Os atos ilícitos teriam ocorrido entre os anos de 2009 e 2014.

O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a PF a utilizar provas decorrentes de colaborações premiadas de pessoas relacionadas à construtora Norberto Odebrecht no procedimento investigativo.

A elas foram somados relatórios do Tribunal de Contas da União (TCU), que constatavam sobrepreço em contrato firmado entre o governo de Alagoas e a empresa no montante de mais de 33 milhões de reais. Todo o material apreendido será encaminhado à Superintendência da PF do estado, onde será analisado. A soma das penas máximas atribuídas aos delitos citados pode chegar a mais 46 anos de prisão.