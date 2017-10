Peso da religião no voto e crise na saúde nas manchetes do dia

A influência dos líderes religiosos na decisão do voto e a crise na saúde do Rio de Janeiro estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta segunda-feira. Pesquisa Datafolha revelou que a maioria dos brasileiros não segue a opinião dos líderes de seu credo nas eleições. No Globo, hospitais cancelam cirurgias eletivas por por falta de material.



Folha de S.Paulo

Brasileiro diz não seguir líder religioso ao votar

Entre os brasileiros que têm religião, 81% afirmam que não costumam considerar a opinião dos líderes de seu credo nas eleições, aponta pesquisa Datafolha. De acordo com o levantamento, 98% declaram acreditar em Deus, e apenas 8% respondem não ter religião. O eleitorado, porém, mostra resistência em optar por candidato ateu: 52% descartam a possibilidade.



Doria promove empresas que devem tributos ao município

O prefeito de SP, João Doria, tem elogiado em vídeos empresas que fizeram doações à sua gestão e devem impostos para a cidade. Algumas companhias questionam as cobranças na Justiça. A prefeitura diz que divulga os nomes por transparência e que as doadoras não estão isentas das obrigações com o fisco.

O Globo

Sem recursos, hospitais já cancelam cirurgias eletivas

A crise que atinge a rede municipal de saúde levou oito grandes hospitais a suspenderem cirurgias eletivas com o objetivo de garantir insumos para procedimentos de emergência. Diretores relataram à Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores que cancelaram pelo menos 70% das operações que estavam agendadas em unidades como o Souza Aguiar, no Centro, o Miguel Couto, na Gávea, e o Rocha Faria, em Campo Grande.

O Estado de S.Paulo

Para Moro, futuro da Lava Jato depende da sociedade

O sucesso da Operação Lava Jato dependerá da reação da sociedade daqui para frente. É o que acredita o juiz federal Sérgio Moro. Para ele, as causas da corrupção não foram enfrentadas pelas lideranças políticas e permanece o loteamento de cargos públicos, que está na origem dos crimes na Petrobras.

Valor Econômico

Aneel vai mudar cálculo e energia deve subir mais

Os baixos níveis dos reservatórios e as chuvas abaixo da média dispararam um sinal de alerta para o governo. Embora não haja risco de racionamento, o custo da geração de energia está cada vez mais alto. A Aneel pretende revisar a metodologia de definição das bandeiras.

Correio Braziliense

Ciclista que lutava pela paz no trânsito morre atropelado

Estudante de sociologia e um dos mais ativos militantes da ONG Rodas da Paz, Raul Aragão, 23 anos, voltava para casa de bicicleta, quando foi atropelado por um carro dirigido por um jovem de 18 anos. O motorista permaneceu no local do acidente, chamou o socorro e foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.