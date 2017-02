ONG denuncia post que define ‘preto raiz’ e ‘preto nutella’

A organização Safernet, que monitora violações de direitos humanos na internet, denunciou ao Ministério Público de São Paulo uma publicação considerada racista feita no último dia 14 de fevereiro . No post, feito em em um grupo fechado do Facebook, são definidos o “preto raiz” e o “preto nutella”.

A publicação faz referência à uma brincadeira feita por internautas que compara pessoas, objetos e situações à moda antiga, que é chamado “de raiz”, a uma versão moderna, definida como “Nutella”. O post indica que o “preto raiz” traz características como “usa corrente”, é “analfabeto” e “obedece ordens do senhor de escravos”, enquanto que o “preto nutella”, por outro lado, “usa turbante”, “questiona autoridade” e “tem cota para estudar”.

A publicação já foi apagada do grupo “Vamos falar de cotidiano, história e filosofia”.