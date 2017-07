Onde pode nevar no Brasil na segunda-feira, 17 de julho

Depois de uma nevasca inesperada atingir Santigo, no Chile, na madrugada de sábado, os brasileiros já estão alerta para saber se o frio extremo chegará ao país. Segundo o site Climatempo, a massa de ar polar que gelou Santiago avança pela América do Sul nos próximos dias e pode, sim, alcançar o sul do Brasil na segunda-feira, 17 de julho.

Depois de passar pela Cordilheira dos Andes, o frio intenso se aproximará das terras brasileiras. Não será suficiente, porém, para divertir o centro do país: a possibilidade de neve é apenas para o sul, especialmente no Estado de Santa Catarina e talvez no Paraná e no Rio Grande do Sul.

Para que a neve chegue, é preciso que a umidade venha junto com o frio – o que deve acontecer apenas no início da semana. A previsão é que no dia 17 haja as condições ideais para o fenômeno, principalmente no período da tarde e da noite.

Primeiro, já na segunda, o fenômeno deve atingir Urupema (SC) e São Joaquim (SC). No decorrer da semana, pode chegar a outras localidades de planalto no solo gaúcho e no sul e no norte de Santa Catarina. Também há possibilidade de neve em Palmas e União da Vitória, sul do Paraná.

Antes vir para as terras brasileiras, a onda polar também passará amanhã pela província de Buenos Aires, na Argentina – provavelmente ser ocorrência de neve –, e pelo Uruguai, na madrugada de segunda.