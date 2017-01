Novo relator da Lava Jato será nomeado por Michel Temer

1. Aeronave cai em Paraty (RJ) zoom_out_map 1 /4 Aeronave cai em Paraty (RJ). O ministro do STF, Teori Zavascki, estava na lista de passageiros (Twitter/Reprodução) Aeronave cai em Paraty (RJ)

2. Aeronave cai em Paraty (RJ). O ministro do STF, Teori Zavascki, estava na lista de passageiros zoom_out_map 2 /4 Aeronave cai em Paraty (RJ). O ministro do STF, Teori Zavascki, estava na lista de passageiros (/Reprodução)

3. Aeronave cai em Paraty (RJ). O ministro do STF, Teori Zavascki, estava na lista de passageiros zoom_out_map 3 /4 Aeronave cai em Paraty (RJ). O ministro do STF, Teori Zavascki, estava na lista de passageiros (/Reprodução)

Modelo Hawker Beechcraft King Air C90, semelhante ao que estava Teori Zavascki

Com a morte do ministro Teori Zavascki em um acidente aéreo nesta quinta-feira em Paraty, no Rio de Janeiro, a relatoria da Operação Lava Jato e dos outros processos relatados por Teori caberá ao ministro que o presidente Michel Temer nomear para sua vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o regimento interno do STF, em caso de aposentadoria, renúncia ou morte do relator, sua substituição se dá “pelo ministro nomeado para a sua vaga”.

Conforme o trâmite da indicação dos magistrados da Suprema Corte, o indicado por Temer passará por sabatina e votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e nova votação no plenário da Casa.

No retorno do recesso do Judiciário, caberia a Teori Zavascki homologar as delações premiadas dos executivos da empreiteira Odebrecht.