Nova rebelião em Manaus deixa ao menos quatro mortos

Uma nova rebelião em Manaus deixou pelo menos quatro mortos na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no centro da capital de Amazonas, na madrugada deste domingo. O motim foi confirmado à Rede Amazônica pelo secretário de Administração Penitenciária do estado, Pedro Florêncio Filho, de acordo com o portal G1. Policiais, bombeiros e peritos do Instituto Médico Legal estão no local.

No fim de semana passado, uma rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), também em Manaus, deixou 56 mortos. A barbárie foi atribuída a uma ofensiva da facção Família do Norte (FDN), ligado ao Comando Vermelho (CV), do Rio de Janeiro, contra membros do Primeiro Comando da Capital (PCC), com liderança em São Paulo. Após a matança, o governo do Amazonas decidiu transferir quase 300 presos ligados ao PCC – e justamente para Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, palco da nova rebelião.

A cadeia no centro de Manaus havia sido desativada em outubro do ano passado, e os detentos transferidos para lá foram abrigados improvisadamente até na capela e na enfermaria, sem banhos de sol, nem visitas, o que já vinha alimentando tensões. Alegando a necessidade de garantir a segurança do sistema, o governo estadual informou ontem que está temporariamente suspensa a entrega de alimentos e materiais em todas as unidades prisionais. “A medida visa a garantir a segurança e a integridade física dos familiares, funcionários e internos do sistema prisional”, diz a nota da Seap.