Temperatura fica negativa em 50 cidades de SC; veja fotos de neve

As baixas temperaturas provocaram neve na Região Sul do país e, como não poderia deixar de ser, fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais. Segundo o instituto meteorológico Climatempo, o Brasil recebe nesta semana uma forte massa de ar polar que deve provocar os registros mais baixos de temperatura do ano.

Por volta das 5h desta terça-feira, a cidade de Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, registrava o maior índice de frio do país: -7,2ºC. De acordo com a Defesa Civil do estado, cerca de 50 cidades amanheceram com temperaturas negativas.

A intensificação das baixas temperaturas nesta madrugada no Sul ocorreu, segundo o Climatempo, pela perda da nebulosidade provocada pela entrada de uma massa de ar frio e seco. A dissipação dessas nuvens provoca a perda radiativa e acelera a queda dos termômetros.

Veja fotos e vídeos da neve em Santa Catarina e outras localidades no Sul do Brasil:

Neve em Gramado agora a tarde ❄️⛈❄️⛈🌬💨 pic.twitter.com/kzqxwasXJ1 — Geovane Dourado (@geovanedourado) July 17, 2017

Frio em São Paulo

Na cidade de São Paulo, a previsão é que as tardes desta e da próxima terça-feira sejam as mais frias do ano. A menor temperatura máxima na capital paulista até agora foram os 16ºC no último dia 3.

Na quarta-feira, de acordo com o Climatempo, a previsão é de índices abaixo dos 10ºC na madrugada e tardes frias, que não superem os 24ºC. No litoral do estado, a expectativa é de chuva, frio e mar agitado.