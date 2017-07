Neve cobre Santiago do Chile – e deve chegar ao Brasil

Uma massa polar provocou grande nevasca na capital do Chile na madrugada deste sábado. Santiago do Chile amanheceu coberta pela neve e milhares de imagens foram compartilhadas nas redes sociais – o que agradou também os brasileiros. O motivo? A previsão é de que a neve chegue por aqui.

Despertando en Santiago de Chile con nieve, ideal para ver el Tour en la cama…no es normal la nieve acá.. .un abrazo a la distancia pic.twitter.com/qHWTQyHD7q — Carlos Arevalo Valde (@olaverac) July 15, 2017

Em Urupema, cidade de Santa Catarina conhecida como uma das mais frias do Brasil, a previsão é de neve a qualquer hora do dia e da noite na segunda-feira, segundo dados do Climatempo. Outro lugar que também deve receber a visita dos flocos é São Joaquim (SC), que terá mínima de 3ºC negativos na próxima segunda-feira.

Nevasca incomum

Em Santiago do Chile, o fenômeno incomum – o primeiro com esta intensidade em mais de uma década na cidade – chegou a provocar um corte no fornecimento de energia que afetou 250 mil lares, segundo informações da AFP.

A euforia dos chilenos foi tanta que os moradores criaram um evento no Facebook para uma guerra de bolas de neve na Plaza Italia, um dos locais históricos da cidade. O evento tem 8,7 mil pessoas confirmadas.