Motorista que atropelou skatistas em SP se entrega à polícia

O motorista que atropelou um grupo de skatistas na Rua Augusta, na região central de São Paulo, neste domingo, entregou-se à Polícia Civil na tarde desta segunda-feira – José Ariovaldo Ferreira, 55 anos, é servidor público da Secretaria da Saúde de Itapevi (Grande São Paulo) e disse que acelerou na via, que estava interditada, porque ficou assustado.

Ao delegado Roberto Pacheco, do 4º Distrito Policial (Consolação), ele afirmou que entrou na rua por volta das 9h30 sem ver interdição alguma – segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a interdição começaria exatamente neste horário. No local acontecia o evento Go Skate Day Brasil 2017, que teve início na Avenida Paulista e seguiria até o Vale do Anhangabaú, em comemoração do dia do esporte.

O condutor estava acompanhado da mãe, de 80 anos de idade, e um amigo e iria buscar uma amiga na Rua Frei Caneca, na mesma região – ele disse ter se assustado quando um skatista gritou e bateu com o skate no vidro traseiro do veículo, o que provocou ferimentos em sua mãe – por isso, decidiu acelerar e sair do local.

Imagens feitas com celular por moradores da região e divulgadas no perfil do Instagram Black Media Skate mostram o momento em que o motorista acelera o EcoSport preto e atropela várias pessoas. Uma das vítimas se segura no teto do carro enquanto o condutor acelera por alguns metros. Um grupo de skatistas tenta perseguir o veículo.

Motorista atropela skatistas na Rua Augusta, bloqueada, no Go Skate Day de São Paulo. Tentativa de homicídio registrada e parece que já conseguiram a placa e informações do "motorista". Não temos informações precisas sobre os feridos. Divulgue essa imagem o máximo que puder. Não vamos deixar mais um criminoso sair impune. #goskateday #skate #atropelamento A post shared by Black Media (@blackmediaskate) on Jun 25, 2017 at 11:11am PDT

Ao menos três pessoas ficaram feridas. Segundo a polícia, uma das vítimas foi levada para o pronto-socorro da Santa Casa, com suspeita de fratura na perna. Um outro skatista foi levado para uma unidade de saúde da Lapa, e liberado após o atendimento médico.

O condutor, que presta depoimento na delegacia nesta tarde, deverá responder por lesão corporal dolosa (quando há a intenção de praticar a lesão) e fuga do local do crime.