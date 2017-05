Mônica Iozzi pagará R$ 30 000 a Gilmar Mendes

A atriz e apresentadora Mônica Iozzi vai pagar 30.000 reais de indenização ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a título de danos morais. Mendes foi à Justiça contra a humorista no ano passado, depois que ela publicou uma foto dele no Instagram, questionando se não era “cúmplice” por conceder habeas corpus ao médico Roger Abdelmassih, condenado a 278 anos de prisão por 58 estupros. “Se um ministro do Supremo Tribunal Federal faz isso… Nem sei o que esperar”, escreveu Mônica.

Mendes pedia um valor três vezes maior: 100.000 reais. Decisão do juiz da 4ª Vara Cível de Brasília, de outubro de 2016, reduziu o valor para 30.000 reais, com o qual Mônica Iozzi vai arcar. O pagamento encerra o caso, que foi arquivado pela Justiça do Distrito Federal na última sexta-feira, 19 de maio.