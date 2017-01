Material apreendido pela PF revela gastanças da mulher de Cunha

A jornalista Cláudia Cruz, mulher do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, preso em Curitiba, provou-se uma profissional na arte de gastar quando propinas milionárias, segundo a Lava-Jato, custeavam a vida faustosa do casal. Fotos e mensagens apreendidas pela Polícia Federal e obtidas pela VEJA mostram mais: a senhora Cunha gostava de exibir a gastança. São registros de viagens ao exterior, de hospedagens em hotéis centenários e do prazer que só marcas como Louboutin e Louis Vuitton lhe proporcionavam. Por mensagens de texto, as sessões de compras eram compartilhadas com familiares e amigos. Em março de 2014, o casal passou quase uma semana na Itália torrando dinheiro em lojas como Prada, Salvatore Ferragamo e Ermenegildo Zegna. Em Florença, Cunha e Cláudia se hospedaram no luxuoso hotel Four Seasons. Empolgada com o lugar, ela enviou uma mensagem à publicitária Danielle Dytz, filha de Cunha: “Deus! O hotel aqui eh num palacio!! A suite eh surrrrealllllll Nunca vi algo igual! Original do second 15!”. Danielle respondeu à madrasta: “Meu pai se superou, hein!!!!”.

