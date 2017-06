Machado de Assis: Google celebra 178º aniversário do escritor

O escritor brasileiro Machado de Assis é homenageado pelo Google com um novo doodle que aparece na página inicial do site de buscas nesta quarta-feira. Nascido em 22 de junho de 1839, em uma família simples no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, o escritor completaria hoje 178 anos. Um dos nomes mais importantes da literatura nacional, que moldou o movimento realista no Brasil, Machado escreveu obras em praticamente todos os gêneros literários, sendo mais conhecido por seus romances e suas crônicas. Também foi o fundador e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras.

Neto de escravos, em um país que só teria a abolição da escravidão decretada quase meio século depois, Machado teve dificuldades para ter acesso à educação formal. Porém, enquanto trabalhava como tipógrafo, teve contato com poemas, romances, peças de teatro e outros tipos de literatura que o abasteceram com conhecimento intelectual.

“Ele ficou conhecido por sua sagacidade e suas críticas esclarecedoras sobre a sociedade”, descreve o Google em sua homenagem. O doodle criado pela empresa ilustra alguns de seus trabalhos mais conhecidos e considerados obras-primas até a atualidade – Quincas Borba, Dom Casmurro e As Memórias Póstumas de Brás Cubas.