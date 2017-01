Incêndio atinge indústria e libera produto tóxico em Cubatão

Um incêndio atinge na tarde desta quinta-feira um armazém da Vale Fertilizantes, em Cubatão, na Baixada Santista, em São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas provocaram o vazamento de nitrato de amônio, um produto químico utilizado na fabricação de fertilizantes. De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), o gás liberado pela combustão do material é altamente tóxico, mas a fumaça de cor alaranjada está se dirigindo para áreas não habitadas.

O fogo começou por volta das 15 horas após uma explosão na unidade 2 do complexo industrial. A fábrica foi evacuada e cerca de 140 moradores da comunidade Mantiqueira, que fica próxima à empresa, tiveram que se retirar das suas casas por precaução. A prefeitura de Cubatão informou que eles foram enviados para a escola municipal João Ramalho e que o restante da população não precisa se alarmar nem sair de suas residências. Se for respirado em grandes concentrações, o gás gerado provoca irritação nos olhos e no nariz e problemas respiratórios.

“O incêndio (…) já está praticamente extinto, como a população pode notar pela cor da fumaça, que de amarela já passou para quase branca. As informações mais recentes são de que o sinistro está confinado à área da Valefértil”, diz a nota publicada pela prefeitura por volta das 19 horas.

Segundo os bombeiros, quinze viaturas foram mobilizadas para o local e um bombeiro precisou ser socorrido por inalar a fumaça.

Em nota, a Vale Fertilizantes informou que a emissão do gás tóxico já foi contida e que “não medirá esforços para minimizar os efeitos deste incidente para a população. As causas do incêndio estão sendo apuradas, bem como eventuais danos ambientais”, diz o texto.