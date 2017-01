‘Hoje eu perdi o meu anjo’, desabafa mãe de menina morta no Rio

A mãe da menina de 2 anos que morreu vítima de uma bala perdida, na noite de sábado em uma lanchonete no Rio de Janeiro, publicou um desabafo em sua página no Facebook. “Deus me deu, Deus tomou. Hoje eu perdi o meu anjo. Um anjo que com 2 anos e 7 meses me ensinou as melhores coisas da vida”, escreveu Herica.

Sofia Lara Braga brincava no parquinho da lanchonete Habib’s, em Irajá, na Zona Norte da cidade, quando uma bala atingiu seu rosto. O pai, em desespero, levou a criança no colo até uma viatura de polícia e seguiu até o hospital Getúlio Vargas. A menina, porém, já chegou no hospital sem vida.

“Estou pedindo forças a Deus, e querendo acreditar que isso tudo está sendo um sonho. Espero que Deus me ensine a viver sem ela(…) era uma criança muito feliz, ela comemorava a vida dela todos os dias. Todos os dias cantávamos parabéns pra ela. Agora ela virou minha estrelinha, e que ela continue brilhando pra sempre, agora no meu coração. Eu te amo, minha filha, minha amiguinha!”, escreveu a mãe.

A bala perdida veio de uma perseguição policial a uma picape L-200 que havia saído da Favela Para-Pedro, no mesmo bairro. Houve troca de tiros e, na altura da Avenida Monsenhor Felix, um dos tiros acertou a menina. O suspeito, que estava sozinho no veículo, foi preso. Thiago Rodrigues dos Santos estava com uma pistola no carro, que capotou e ainda acabou ferindo um mototaxista e outro transeunte, que foram levados para o hospital e passam bem. A perícia indicará de qual das armas partiu o tiro.