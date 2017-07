Grávida perde o bebê após ser atropelada por assaltantes no Rio

Uma gestante perdeu o bebê depois de atropelada por um carro dirigido por assaltantes quando estava com o marido em uma rua de Higienópolis, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada da última sexta-feira.

Um vídeo divulgado no Facebook registrou o momento em que Flavia Ahrends, de 40 anos e no terceiro mês de gravidez, foi atingida pelo veículo e caiu no chão. Criminosos tomaram sua bolsa e roubaram a carteira do marido, Eduardo Baptista. Ele a acompanhava e também foi atropelado. Depois, os assaltantes fugiram.

O filho de Flavia se chamaria Arthur, mesmo nome do bebê atingido por uma bala perdida no útero da mãe, em Duque de Caxias, no último dia 30. O bebê ferido está paraplégico, em estado grave.

As imagens do assalto de sexta-feira mostram a chegada do carro com os criminosos. Eles o jogaram sobre o casal, que, a poucos metros de casa, aparentemente tentava atravessar a rua. Um dos assaltantes rendeu com uma arma Flavia, caída no chão após ser atingida pelo veículo. O outro rendeu o marido.

Baptista foi esfaqueado no pulso. Ele tentou acudir a mulher, mas foi afastado por um dos assaltantes, que ameaçou esfaqueá-lo novamente. Seu filho, de dez anos, conseguiu fugir.

Flavia só conseguiu se levantar depois que os assaltantes foram embora no veículo. Nesta segunda-feira, ela será submetida a intervenção para retirada do feto. O caso é investigado pela 21ª Delegacia Policial (Bonsucesso).

(Com Estadão Conteúdo)