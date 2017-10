Grávida perde bebê durante assalto no Ceará

Edivânia Martins da Silva, de 30 anos, grávida de 4 meses, perdeu o bebê durante assalto em Juazeiro do Norte, no Ceará.

Ela foi atingida por tiros dos bandidos mesmo não tendo reagido ao ato violento e entregado a moto. Edivânia foi submetida a uma cirurgia de urgência no Hospital Regional do Cariri e, de acordo com os médicos, teve o útero retirado.

O crime cometido por dois homens aconteceu por volta das 22 horas, na rua Leão XIII.

Em junho, um caso de violência semelhante ocorreu no Rio, quando Claudinéia dos Santos Melo, grávida de nove meses perdeu o bebê após assalto no centro de Duque de Caxias.