Gleisi Hoffmann é eleita presidente do PT

A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) foi eleita presidente nacional do PT neste sábado no 6º Congresso Nacional do partido. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi peça fundamental para vitória de Gleisi sobre o senador fluminense Lindbergh Farias (PT-RJ).

A candidata da corrente majoritária Construindo um Novo Brasil (CNB) teve 367 votos, 61% do total, contra 226 votos (38%) do senador Lindbergh Farias (PT-RJ), que foi apoiado pelo Muda PT (grupo que reúne quatro correntes de esquerda). O candidato independente José de Oliveira não teve nenhum voto.

Na véspera da votação, as correntes Optei e Movimento PT, que detinham 25% dos votos, ameaçaram apoiar Lindbergh. Coube ao ex-presidente Lula, pessoalmente, ligar para o ex-deputado Geraldo Magela, líder do Movimento PT, e para o deputado estadual José Américo Dias (PT-SP), do Optei, para pedir apoio à Gleisi.

Na disputa pelas chapas quer vão determinar a proporção de cargos de cada corrente na Executiva Nacional e no Diretório Nacional do PT, a aliança entre CNB e O Trabalho teve 290 votos, o Muda PT teve 153, Optei 92, Movimento PT 62 e a Articulação de Esquerda 35.

Gleise e o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, são réus na Operação Lava-Jato acusados de receber um milhões de reais em propina desviada da Petrobras.

(Com Estadão Conteúdo)