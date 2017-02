Gestão Doria vai multar bloco por não cumprir trajeto

A gestão do prefeito João Doria vai multar o bloco Agrada aos Gregos por ter feito uma parada que não estava prevista no trajeto combinado com a prefeitura. O bloco reuniu, neste sábado, mais de 40.000 foliões na região do Bexiga, no centro de São Paulo, superando a estimativa da administração municipal de 25.000 pessoas. Esta será a primeira vez que um bloco de São Paulo será penalizado. A multa é de 800 reais.

A parada não planejada na Av. 13 de Maio fez com que os foliões se espalhassem e bloqueassem vias que não haviam sido isoladas pela CET, como a Av. Brigadeiro Luis Antonio.

Muitos motoristas ficaram presos no trânsito esperando o bloco passar. A gestão Doria quer mostrar, com a multa, que não irá tolerar falhas no planejamento. Na avaliação de integrantes do governo, o valor da multa é irrisório em relação aos transtornos causados. Também afirmam que Doria pretende reajustar o valor das punições para o próximo ano. Dezenas de foliões ainda subiram no teto de um ônibus que ficou parado no trânsito e estava vazio. Os coordenadores do bloco tiveram que interromper a música para convencê-los a descer.