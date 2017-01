Forte terremoto dispara alerta de tsunami em Papua Nova Guiné

Um terremoto de 8 graus na escala Ritcher atingiu neste domingo a ilha de Bouganville, no leste de Papua Nova Guiné, o que levou as autoridades a emitir um alerta de tsunami em vários países do Pacífico.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), que vigia a atividade sísmica no mundo todo, situou o tremor a 153 quilômetros de profundidade sob o leito marinho e a 40 quilômetros a oeste de Panguna, em Bouganville.

O Centro de Alertas por Tsunami do Pacífico emitiu um alerta por risco de onda gigante no litoral de Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão, Nauru, Vanuatu, Indonésia, e ilhas de Phonpei, Chuuk e Kosrae dos Estados Federados da Micronésia.

“Ondas de tsunami perigosas podem ocorrer nas próximas horas ao longo de algumas costas”, indicou o centro.

O arquipélago de Papua Nova Guiné se assenta sobre o Anel de Fogo do Pacífico, uma região de grande atividade sísmica e vulcânica que é sacudida por cerca de 7.000 tremores por ano, em sua maioria moderados.

(Com agência EFE)