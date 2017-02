Entenda a crise de segurança pública no Espírito Santo

O caos na segurança pública do Espírito Santo, provocado pela falta de policiais militares nas ruas, chegou ao quinto dia, com reflexos no dia a dia da polução do estado, principalmente na região metropolitana de Vitória. As escolas estão sem aula, postos de saúde e outras repartições públicas estão com atendimento comprometido e ao menos 95 assassinatos foram registrados nesse período, número muito acima da média regular no estado, que foi de 3,2 homicídios por dia em 2016.

VEJA resume abaixo a crise na segurança pública do estado, o que querem os policiais militares, o que oferece o governo e o que tem sido feito para amenizar os danos à população.