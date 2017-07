É assim que a roda gira

O que o leitor vê acima é um fac-símile de um bilhete inocente. Nele, a senhora Ana Flávia Pescuma agradece a ajuda recebida de um empresário. Pelo que se depreende do manuscrito, ela estava feliz por ter conseguido abrir uma loja que vende cachorro quente e pão de queijo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o Cumbica, em São Paulo, o maior do país. A inocência do bilhete começa a ficar comprometida quando se descobre a identidade da senhora e do empresário. Ela é assessora de longa data do atual chanceler Aloysio Nunes Ferreira, que ocupava uma cadeira de senador na época em que o bilhete foi escrito. O destinatário é o empresário Cesar Mata Pires Filho, herdeiro do fundador da empreiteira OAS, que comandava as operações do grupo. Diz o bilhete, escrito em papel timbrado do Senado: “Querido Cesar, aqui a foto da Dog Station que já inauguramos em Cumbica. O Fernando Selles [funcionário da empreiteira] é fantástico e tem tentado nos ajudar. Agora estamos batalhando um espaço no embarque, seja nacional ou internacional. Ele nos disse que nosso café e nosso pão de queijo são os melhores do aeroporto. A loja que inauguramos fica no desembarque. Obrigada por sua ajuda!!! Continuo contando com seu apoio. Você é um grande amigo.”

