Dilma cancela palestra em Londres sobre “golpe”

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) cancelou na tarde de sexta-feira (19) sua participação em um evento na Escola de Direito do Instituto de Ciências Humanas de Birkbeck, Universidade de Londres, em meio à avalanche de acusações feitas por executivos da JBS em acordo de delação premiada, que levaram o presidente Michel Temer à mais grave crise de seu mandato.

Dilma havia confirmado presença em palestras no sábado e nesta segunda-feira sobre o “golpe” do impeachment. A petista justificou à universidade que não poderia viajar para participar do evento – chamado “Foco no funk: golpe sujo” (Focus on the funk: Coup d’ funk) – em razão da crise política no Brasil.

Em seu depoimento, Joesley Batista, um dos donos da JBS, disse que comprou por 5 milhões de reais o voto de deputados contra o impeachment de Dilma e revelou a existência de uma conta-propina vinculada a ela e seu antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva, de 150 milhões de dólares em saldo.

Surpreendida pelo cancelamento, a organização acadêmica mostrou-se aborrecida ao dar explicações aos estudantes, já que a universidade arcou com as despesas da passagem aérea e acomodação – e Dilma, uma das principais palestrantes do encontro, nem sequer mandou um representante. A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa da ex-presidente, sem sucesso.