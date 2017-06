Defesa de Lula cita Claudia Cruz e pede absolvição sobre tríplex

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou a decisão do juiz Sergio Moro que inocentou mulher do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), Claudia Cruz, para pedir a absolvição do petista no caso do tríplex do Guarujá (SP).

Em 25 de maio, o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância, absolveu a esposa do ex-parlamentar dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas por falta de indícios que mostrassem que o dinheiro gasto por ela em compras no exterior era fruto de esquemas de corrupção.

Cristiano Zanin, advogado de Lula, afirmou nesta terça-feira que, se for adotado o mesmo critério, o seu cliente deve ser absolvido, pois, segundo ele, no caso do tríplex não houve o rastreamento dos recursos por parte dos investigadores.

Nesta ação especifica, Lula é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro por ter recebido o apartamento da OAS como contrapartida por favores em três contratos de refinarias da Petrobras. A defesa do petista nega.

A argumentação da defesa está incluída nas chamadas alegações finais, o último passo antes de o juiz dar a sentença sobre o caso. O prazo para a defesa de Lula termina nesta terça-feira.