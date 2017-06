Decisão do PSDB sobre apoio a Temer nas manchetes de 12/06/17

A decisão sobre a continuidade da aliança entre o PSDB e o governo de Michel Temer está nas manchetes dos principais jornais nesta segunda-feira. Reunião da Executiva do partido deve decidir pela manutenção do apoio ao presidente, por pressão de caciques. De acordo com O Globo, enquanto o senador afastado Aécio Neves depende de votos do PMDB para não ser cassado no Conselho de Ética, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, tenta fortalecer sua candidatura em 2018. Na Folha de S.Paulo, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes defende da atuação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na ação que absolveu a chapa Dilma-Temer.



O Globo

Aécio e Alckmin pressionam PSDB a ficar no governo

Pressionado por Geraldo Alckmin e pelo senador afastado Aécio Neves, o PSDB mudou a tendência da última semana e pode permanecer no governo. Apesar da insistência de parlamentares mais jovens do PSDB e de parte significativa da bancada pelo desembarque completo da base do presidente Michel Temer, o partido caminha para concluir a reunião da Executiva sem uma votação que exponha o racha na legenda.

O Estado de S.Paulo

Governo apela a Doria e a Alckmin para manter PSDB

O presidente Michel Temer apelou ao governador do Estado, Geraldo Alckmin, e ao prefeito de São Paulo, João Doria, para que evitem uma derrota do Palácio do Planalto na reunião da Executiva do PSDB marcada para esta segunda-feira, em Brasília. O encontro pode definir a saída dos tucanos da base aliada. A Alckmin e a Doria interessaria manter Temer no cargo, porém com baixa popularidade, até 2018, quando um dos dois poderá ser o candidato a presidente.

Folha de S.Paulo

Gilmar vê pressão sobre Judiciário

Em entrevista, o ministro Gilmar Mendes saiu em defesa do TSE, que absolveu a ex-presidente Dilma Rousseff e o presidente Michel Temer da acusação de abuso do poder econômico, mantendo o atual presidente no cargo. Mendes afirmou que o papel dos juízes é “muitas vezes decidir de forma contramajoritária e desagradar tanto a chamada ‘vox populi’ quanto a voz da mídia”.

Valor Econômico

Consumo rural se destaca em meio a economia estagnada

Levantamento feito no primeiro quadrimestre pelo Google aponta aumento maior nas buscas por produtos e serviços nos Estados com forte economia agrícola do que no resto do país.