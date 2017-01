De olho na reeleição, Rodrigo Maia reúne deputados no Recife

Relutante a assumir oficialmente que é candidato à reeleição para a presidência da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) fará nesta sexta-feira seu primeiro evento da campanha. Ele almoçará no Recife com deputados de Pernambuco, que terão de desembolsar cem reais para participar do encontro.

O almoço acontecerá em um auditório reservado de uma torre empresarial no bairro Pina. Os cem reais darão direito a entrada, prato principal, sobremesa, água, sucos e refrigerantes. No cardápio, bacalhau, peixe e filé. De sobremesa, bolo de rolo – doce típico de Pernambuco – e frutas da estação.

Um dos organizadores do evento, o deputado Tadeu Alencar, líder interino do PSB, diz que 20 dos 25 integrantes da bancada confirmaram presença. O ministro da Educação e deputado licenciado, Mendonça Filho (DEM-PE), também deve participar.

O encontro foi pedido por Maia. “Ele ligou para desejar feliz ano novo para alguns de nós e disse que teria um compromisso particular no Recife nesta sexta-feira e perguntou quem estaria aqui, porque queria conversar com a bancada. Acabou que muitos estarão aqui”, conta Alencar.

Para evitar mais questionamentos de seus adversários sobre sua candidatura, o presidente da Câmara afirmou que não usará avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para viajar do Rio à capital pernambucana. Nem ele nem sua assessoria de imprensa informaram, porém, se irá em voo comercial ou de jatinho particular.

Do Recife, Maia pretende ir a Natal, onde deve conversar com o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria (PSD). Ele quer pedir o apoio para conquistar votos do PSD, cujo líder da sigla na Câmara, Rogério Rosso (DF), também é candidato ao cargo de presidente da Câmara.

Maia pretende viajar ainda no fim de semana a Maceió, onde quer se encontrar com o governador de Alagoas, Renan Filho (PMDB), e com o pai dele, o presidente do Senado, (PMDB-AL).

