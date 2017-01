Teori Zavascki será velado em Porto Alegre neste sábado

O corpo do ministro Teori Zavascki, morto em um acidente de avião na quinta-feira, no litoral do Rio de Janeiro, será transportado até Porto Alegre (RS) neste sábado. As informações foram divulgadas pela Força Aérea Brasileira (FAB), que será responsável pelo traslado.

O velório está previsto para acontecer na capital gaúcha também no sábado, partir das 11h, no Plenário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). A cerimônia será aberta ao público, porém o sepultamento será restrito à familiares e amigos e deve ocorrer às 18h, no Cemitério Parque Jardim da Paz, localizado também na cidade.

Teori Zavascki nasceu em 15 de agosto de 1948 na cidade de Faxinal dos Guedes, em Santa Catarina. O magistrado iniciou sua carreira no Judiciário no TRF-4 em 1989 e permaneceu nele até 2003. O ministro também se graduou em Direito na capital gaúcha, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 1972.

De 2003 até ser nomeado para o STF, Teori foi ministro no Superior Tribunal de Justiça (STJ). No Supremo, era relator da Operação Lava Jato e analisava a delação premiada de 77 executivos da Odebrecht, que ficou conhecida como a “delação do fim do mundo” pelo número de altas autoridades que pode atingir.