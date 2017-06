Corpo carbonizado é encontrado em porta-malas no Morumbi

Uma pessoa morta ainda não identificada foi encontrada dentro do porta-malas de um carro incendiado na Rua Colégio Pio XII, no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 2h30, através do telefone 190, para combater as chamas no veículo.

Durante a ação, a equipe localizou o corpo carbonizado e acionou a Polícia Militar. Balas de arma de fogo foram encontradas nas proximidades do carro. O sexo e a idade da vítima não foram informados até o momento, e nenhum suspeito foi preso. A PM constatou que o veículo, do qual restou apenas a carcaça, não constava entre as denúncias de roubo.

O entorno permanece isolado para perícia e identificação, na manhã desta segunda-feira. A investigação ficará a cargo do 89º Distrito Policial (DP).

(Com Estadão Conteúdo)