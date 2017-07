Congresso aprova liberação de verba para passaportes

O Congresso Nacional aprovou na noite desta quinta-feira a abertura de crédito suplementar de 102,4 milhões de reais para que a Polícia Federal (PF) retome a emissão de passaportes, interrompida desde o final de junho por falta de recursos. A proposta segue agora para sanção do presidente Michel Temer.

O texto recebeu parecer favorável do relator, deputado Delegado Francischini (SD-PR), após o governo concordar em retirar os recursos para os passaportes do Tesouro Nacional e não do Ministério da Educação, como previsto inicialmente. O Planalto decidiu cortar verba que seria destinada para pagamento da participação do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU).