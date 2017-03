Confira a previsão do tempo para esta terça nas capitais do país

Nesta terça-feira (14/03), há possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento do dia em grande parte de São Paulo, centro-sul e área serrana do Rio, sul e oeste de Minas. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a capital onde vai fazer mais calor será Cuiabá (MT), com previsão de máxima de 35ºC. Já Porto Alegre tem mínima de 12ºC. Confira abaixo a previsão do tempo nas capitais do país.