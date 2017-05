Cabral é transferido para presídio reformado em Benfica

Na manhã do domingo 28, 0 ex-governador Sérgio Cabral foi transferido de Bangu 8, em Gericinó, para o antigo Batalhão Especial Prisional (BEP) em Benfica, na Zona Norte do Rio.



Por volta de 10 da manhã, ele chegou ao antigo BEP (em funcionamento desde fevereiro deste ano, quando o local foi totalmente reformado e passou a se chamar Cadeia Pública José Frederico Marques), em um comboio de menos nove caminhões, ao lado de outros detentos. No local, além de Cabral, ficarão outros presos da Operação Lava Jato com curso superior e condenados por não pagar pensão alimentícia.

De acordo com as primeiras informações divulgadas, Cabral ficará em cela de 16 metros quadrados, onde há um pequeno banheiro com pia, um chuveiro, um colchão e uma televisão de 14 polegadas.

Sérgio Cabral é réu em nove processos da Lava Jato e está preso desde novembro. Segundo a Justiça, o ex-governador é acusado de lavagem de dinheiro e de ser responsável por uma organização criminosa que desviou mais de R$ 20 milhões de diversas obras públicas do estado. Caso seja condenado com a pena máxima nos nove processos em que é réu, o ex-governador do PMDB pode ser sentenciado a mais de 530 anos de cadeia.

