Avó se sente culpada por gafe com crianças na TV inglesa

A mãe do professor Robert Kelly, que protagonizou um vídeo que viralizou na Internet nesta sexta-feira, disse que pode ser uma das “culpadas” pela gafe. No vídeo, Robert dá uma entrevista ao vivo para a TV britânica BBC News, sobre o impeachment da presidente sul-coreana Park Geun-hye, quando seus dois filhos, uma menina de 5 anos, e um bebê de nove meses, invadem o escritório da casa do professor, de onde ele concedia a entrevista.

A avó e seu marido, que moram em Cleveland, nos Estados Unidos, disseram usar regulamente o Skype para conversar com o seu filho e os seus netos, que vivem na Coreia.

“As crianças provavelmente ouviram vozes que vinham do computador e acreditaram que fossemos nós. Foi hilário”, disse ela ao jornal Daily Mail. “Geralmente ele utiliza o Skype no escritório de sua casa, justamente de onde ele concedia a entrevista”.

No vídeo, o professor tenta manter a sua postura durante a entrevista, e, educadamente, pede desculpas pela situação. Mas a mãe disse que apesar de tudo, fica apenas uma lição: trancar a porta. “Eu só espero que ele seja reconhecido por sua competância e não por isso”, disse ela.