Articulações por Maia presidente nas manchetes de 07/07/17

As articulações para substituir o presidente Michel Temer por Rodrigo Maia, presidente da Câmara, estão nas manchetes dos principais jornais nesta sexta-feira. Tasso Jereissati, líder interino do PSDB, considera que Maia pode conduzir transição do país até eleição, em 2018. Segundo O Globo, aliados de Temer trocam deputados na CCJ, com medo de derrota.



Folha de S.Paulo

Cresce na base de Temer articulação por Maia presidente

As articulações para Rodrigo Maia (DEM-RJ), o primeiro na linha sucessória da Presidência, substituir Michel Temer (PMDB) ganharam corpo na base governista. A denúncia contra Temer, acusado de corrupção, e seu enfraquecimento político têm levado aliados a apostar na ascensão do presidente da Câmara. Maia, que evitava discutir a possibilidade, já admite o cenário a aliados.

O Globo

Governo manobra na CCJ, e PSDB já aposta em Maia

Tasso Jereissati diz que presidente da Câmara tem condições de levar o Brasil até 2018. A cúpula tucana indicou ontem que a situação política de Temer está cada vez mais grave. Enquanto isso, o governo se esforça para trocar integrantes da CCJ, onde hoje não teria os 34 votos para rejeitar a denúncia. Um deputado do PMDB e dois do Solidariedade já foram substituídos.



Metade da frota da PM está parada

Por falta de verba para manutenção, metade da frota da PM do Rio está fora de circulação. Comandantes de batalhões estão recorrendo a empresários.

O Estado de S.Paulo

Tasso diz que País caminha para a ‘ingovernabilidade’

O presidente interino do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), disse que o País “caminha para a ingovernabilidade” na gestão de Temer. O Planalto detectou movimento de alas do PSDB e do DEM para tentar viabilizar o nome de Rodrigo Maia. Nos últimos dias, o deputado deixou de ser “líder de governo” e assumiu comportamento mais institucional. Em resposta, Temer reuniu seus ministros e pediu ajuda para assegurar votos na Câmara para garanti-lo no cargo e para aprovar reformas.

Valor Econômico

Temer perde apoio e Maia já se articula com mercado

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), intensificou contatos no mercado financeiro desde o agravamento da crise política, num movimento visto como uma tentativa de mostrar que, caso o presidente Michel Temer seja afastado, ele estaria preparado para assumir a função.

Jornal do Commercio

Extinção da força-tarefa preocupa procuradores

MPF pede à PF revisão da medida acabando com o grupo da Lava Jato, que fará parte da delegacia responsável por também por outros casos de corrupção.