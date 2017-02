Após acidente com carro da Tijuca, dois seguem internados

Duas pessoas permanecem internadas em decorrência do acidente com o carro alegórico da escola Unidos da Tijuca, na madrugada desta terça-feira, na avenida Sapucaí, no Rio de Janeiro. Uma delas deverá ter alta médica nesta manhã e a outra permanece em observação. Elas estão internadas nos hospitais municipais Souza Aguiar, no centro do Rio e no Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste. O acidente deixou pelo menos 15 feridos.

Uma vítima de outro acidente, com carro alegórico da escola Paraíso do Tuiuti, ocorrido na noite de domingo, segue internada em estado grave e respirando com a ajuda de aparelhos. A mulher, identificada como Maria de Lurdes de Moura, de 58 anos, está no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio.

Lucia Regina de Mello Freitas, 56 anos, também está internada, com quadro estável, no hospital municipal Souza Aguiar.

Acidente

Parte da estrutura superior de um carro alegórico da Unidos da Tijuca despencou logo no início do desfile da escola, na madrugada desta terça-feira. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas e duas continuam internadas. Uma com suspeita de traumatismo craniano e outra com traumatismo abdominal.

No total, vinte pessoas passaram pelos postos médicos do sambódromo, e os feridos foram levados a três hospitais: Souza Aguiar, Miguel Couto, Lourenço Jorge.

A alegoria ficou parada por cerca de 20 minutos, enquanto era feita a retirada dos carnavalescos. Uma ambulância entrou na avenida para ajudar no socorro à algumas vítimas em situação delicada.

Outras foram encaminhadas para o posto médico local. Após a saída das pessoas, o carro foi escoltado ao longo da avenida para a dispersão. Assim, ele abriu espaço para as demais alegorias, que estavam à espera do caminho livre.

(Com Estadão Conteúdo)