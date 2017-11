Alexandre Frota pede ‘pena de morte perpétua’ e é alvo de piadas

O ator Alexandre Frota conseguiu, mais uma vez, chamar atenção nas redes sociais, embora, nunca é possível saber, se com o objetivo desejado. Ele utilizou sua conta no Twitter para comentar o assassinato de Kelly Cadamuro, que foi encontrada morta após dar uma carona anunciada em um grupo de Whatsapp. O ator então resolveu falar do criminoso, criticou o sistema de ‘saidinha’, indulto que prevê a saída de detentos em datas comemorativas, e por fim pediu por “Pena de morte perpétua”, afirmando que “é isso que falta no Brasil”.

Essa merda de saidinha indulto cadeia é cadeia ,caiu lá tem que ficar lá. PENA DE MORTE PERPÉTUA isso falta aqui no Brasil .Olha esse fdp https://t.co/8YjUERHpEa — Alexandre Frota (@alefrotabrasil) November 4, 2017

Os usuários da rede social não perderam tempo e comentaram a publicação, criticando e fazendo piadas sobre o uso inadequado do termo.

Como é isso pena de morte perpétua? Todo dia o carcereiro vai lá e envenena o preso de pouquinho em pouquinho, aí ele vai morrendo eternamente até morrer de vez? 🤔 — Samira (@Samo_lina) November 4, 2017

"Pena de morte perpétua" é quando a pessoa fica presa em um looping temporal onde é morta todos os dias pela eternidade?? — Derrotas Diárias (@Derrotas_D) November 5, 2017

Em seu post, Frota fazia menção ao caso da jovem Kelly Cadamuro morta por Jonathan Pereira do Prado, após uma carona combinada por um grupo de Facebook. Ele estava foragido desde março quando não voltou ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP), de São José do Rio Preto (SP), depois de ter direito a uma saída temporária.