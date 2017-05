Alckmin ressalta compromisso do PSDB com reformas em meio à crise

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou, em entrevista coletiva neste domingo, que o Brasil passa por uma crise grave, mas que, assim como em outras ocasiões, vai se recuperar. Questionado sobre a crise política instalada pela delação dos executivos da JBS, o tucano disse que o PSDB deve se reunir nos próximos dias para avaliar a situação e decidir como proceder em relação aos atuais acontecimentos.

“Nosso compromisso é com o Brasil, principalmente ajudar a segurar a economia e tentar empurrar as reformas, mesmo num quadro adverso”, afirmou o governador. A reunião entre líderes do PSDB e do DEM que estava agendada para este domingo para discutir a situação foi desmarcada. Enquanto isso, o governo Temer, que tentaria recompor a base aliada em um jantar no Palácio do Alvorada, cancelou o evento e o reduziu a “encontro informal” de aliados diante do risco de baixa adesão.

Segundo Alckmin, a economia brasileira começava a mostrar indícios de recuperação. “Vai ter que redobrar o trabalho, redobrar o esforço para poder manter esse rumo”, defendeu o tucano.

Quanto a Michel Temer, Geraldo Alckmin vê como importante o pronunciamento feito pelo presidente no sábado, pois acredita ter sido necessário para compreender as questões envolvidas nas últimas denúncias. No pronunciamento, o presidente atacou o delator Joesley Batista e criticou os ganhos financeiros da empresa antes da divulgação dos depoimentos.

Alckmin participou neste domingo de uma coletiva de imprensa após operação policial contra o tráfico de drogas na Cracolândia, região central da capital paulista.

(com Estadão Conteúdo)