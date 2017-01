Alckmin chama Teori de ‘humanista’; ‘honrou o cargo’, diz Aécio

O governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) lamentou a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator da Operação Lava Jato, Teori Zavascki, e afirmou que o Brasil perdeu um dos “protagonistas da Justiça”. Em nota, Alckmin destacou que o magistrado “era uma das pessoas mais lúcidas e coerentes do Judiciário. Um humanista, tolerante e atencioso com as pessoas e suas diferentes formas de pensar, era modelo de sobriedade do magistrado”.

Alckmin afirmou que o trabalho do ministro deverá continuar. “Em seu trabalho criterioso, que há de continuar, milhões e milhões de brasileiros depositavam a esperança de um país melhor e mais justo. Professor e referência no estudo do direito, Teori Zavascki dignificou o magistério e a magistratura do Brasil. Fará muita falta”, finalizou.

O ministro das Relações Exteriores, José Serra (PSDB-SP), não emitiu nota oficial sobre a morte do ministro, mas participou da entrevista coletiva ao lado presidente Michel Temer (PMDB), quando foi decretado três dias de luto oficial.

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) afirmou que está “profundamente impactado com a tragédia”. “O Brasil tem uma grande dívida de reconhecimento e gratidão com o ministro pela forma equilibrada e responsável com que ele conduziu um dos momentos mais difíceis da história do país. Ele honrou a cadeira que ocupou na nossa mais alta Corte”, disse.

Já o senador José Aníbal (PSDB-SP) afirmou que recebeu a notícia com “perplexidade” e ressaltou que ele era “um grande jurista e um homem de espírito republicano”.